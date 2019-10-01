قدمت الشيف نادية سرحان، طريقة عمل شيكولاتة باللوز، وذلك من خلال برنامجها "مغربيات" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات الأوروبية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. طريقة عمل شيكولاتة باللوز شيكولاتة مذوبة. شيكولاتة بيضاء مذوبة. لوز. Advertisements طريقة عمل شيكولاتة باللوز تصب الشيكولاتة البيضاء على شكل خطوط باستخدام شوكة في قوالب سيلكون على شكل قلب وتدخل الثلاجة. تضاف الشيكولاتة المذوبة وعليها فصوص اللوز وتغطى بالشيكولاتة ثم تدخل الثلاجة حتى تجمد وتقدم باردة.

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