في يومه العالمي.. فوائد النظام النباتي الغذائي

النظام النباتي الغذائي هو نظام يمتنع من يتبعه عن تناول اللحوم والأسماك، ولا يقتصر الأمر على هذا، بل أيضًا يمتنعون عن كل مشتقات اللحوم أو المشتقات الحيوانية في المطلق، حيث إنهم لا يأكلون اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، الجبن، البيض، العسل، القشطة، الزبدة، ولا يشربون اللبن.

حيث يتغذون في المطلق على البقوليات، الحبوب، المكرونات، المكسرات، البذور، الخضروات، والفاكهة فقط لاغير، ورصد موقع "هن" فوائد النظام النباتي الغذائي، بحسب محمود حسن، أخصائي التغذية العلاجية:

فوائد النظام النباتي الغذائي

أكد أخصائي التغذية، أن النظام النباتي يحتوي على الكثير من الفوائد نظرًا لأن المواد الغذائية التي يعتمد عليها هذا النظام مليئة بالفيتامينات، المعادن، والألياف التي يحتاجها الجسم.

يقي من داء النقرس

النقرس أو "داء الملوك" كما يلقبه البعض، هو داء يصيب المفرطين في أكل اللحم، ونظرًا لأن متبعي هذا النظام الغذائي يمتنعون عن أكل اللحوم، فبالتالي هم لا يصابون بهذا المرض.

يعزز صحة القلب

عن طريق تناول الكثير من الخضروات والفاكهة التي تحتوي على الألياف، التي تخفض بدورها نسبة الكولسترول في الدم، وبالتالي تحافظ على صحة الأوعية الدموية، كما تقلل من خطر حدوث الجلطات.

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يعزز نضارة البشرة وصحة الشعر

بسبب احتواء الخضروات والفاكهة والبقوليات على جميع الفيتامينات والعناصر التي تزيد من نضارة البشرة وصحة الشعر، فإن اتباع هذا النظام وتركيز الشخص على تناول الخضروات والفاكهة بشكل دوري، يؤدي إلى تعزيز صحة كلٍ من البشرة والشعر.

يساعد على إنقاص الوزن

نظرًا لأن متبعي هذا النظام يمتنعون عن أكل اللحوم، فهم يمنعون الكثير من الدهون الضارة عن أجسامهم، ويكتفون بالدهون المفيدة الموجودة في الخضروات والفاكهة، مثل الدهون الموجودة في الأفوكادو، التي تعد دهون بسيطة جدًا وسهلة الهضم والحرق بالنسبة للدهون الموجودة في اللحوم والدجاج والأسماك.

يزيد من الشعور بالراحة

بسبب تخلص الشخص من الدهون المهدرجة، الدهون الضارة، المصادر مرتفعة الكولسترول، والمواد الحافظة المضرة، فكناتج طبيعي أنه سيشعر بأن حركته أخف، وجسمه صحي أكثر من ذي قبل.

يحافظ على صحة الكبد والكلى

نظرًا لأن البقوليات والنباتات في المطلق، التي يعتمد على تناولها هذا النظام، تكون في الأغلب سهلة الهضم، وتحتوي على نسب ضئيلة جدًا من الكيماويات أو السموم أو الهيرمونات الضارة، على عكس اللحوم ومشتقاتها، فبالتالي يحافظ هذا النظام على صحة الكبد والكلى نظرًا لأنهم مراكز السموم في الجسم.

ولكن نوّه أخصائي التغذية العلاجية أن هذا النظام لابد أن يُتَّبع من قِبَل أشخاص بالغين، أي أن أعمارهم لا تقل عن الـ20 عام.

كما أضاف أن هذا النظام لا يُتبع إلا بعد استشارة أخصائي تغذية علاجية.