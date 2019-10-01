قرحة المعدة.. أعراض الإصابة وأسبابها وطرق العلاج

القرحة الهضمية أو قرحة المعدة.. هي تقرحات مفتوحة تتطور على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ويعتبر أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة.

"هن" تقدم لك فيما يلي أعراض قرحة المعدة:

أعراض قرحة المعدة

ألم حارق في المعدة.

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ.

حرقة من المعدة.

غثيان.

أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو حرق وألم المعدة.

حمض المعدة يزيد الألم سوءًا، كما يحدث إذا كانت المعدة فارغة.

علامات أو أعراض حادة لقرحة المعدة:

القئ قد يبدو أحمر أو أسود.

دماء داكنة في البراز.

براز أسود أو فاتر.

مشكلة في التنفس.

شعور بالإغماء.

الغثيان أو القئ.

فقدان الوزن غير المبرر.

تغيرات الشهية.

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أسباب قرحة المعدة

تحدث القرحة الهضمية عندما يأكل حمض في الجهاز الهضمي، بعيدا عن السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يخلق الحمض قرحة مفتوحة مؤلمة قد تسبب نزيفا.

تغلف القناة الهضمية بطبقة مخاطية تحمي عادة من الحمض، لكن إذا زادت كمية الحمض أو انخفضت كمية المخاط، فقد تصاب بالقرحة.

الأسباب الشائعة لحدوث قرحة المعدة، هي:

البكتيريا.

تعيش بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري عادة في الطبقة المخاطية التي تغطي وتحمي الأنسجة، التي تبطن المعدة والأمعاء الدقيقة.

في كثير من الأحيان، لا تسبب بكتيريا H. pylori أي مشاكل، لكن يمكن أن تسبب التهابًا في الطبقة الداخلية للمعدة، ما يؤدي إلى حدوث قرحة.

ليس من الواضح كيف تنتشر العدوى بالبكتيريا الحلزونية.

قد ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق، مثل التقبيل.

قد يصاب الأشخاص أيضًا بـ H. pylori من خلال الطعام والماء.

مسكنات الألم.

يمكن أن يسبب تناول الأسبرين، وكذلك بعض أدوية الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، التي تسمى العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، تهيج بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة أو التهابها.

تشمل هذه الأدوية الإيبوبروفين (Advil ، Motrin IB ، آخرون)، نابروكسين الصوديوم (Aleve ،Anaprox، آخرون)، كيتوبروفين وغيرها. أنها لا تشمل اسيتامينوفين (تايلينول.

القرحة الهضمية أكثر شيوعًا لدى البالغين الأكبر سناً الذين يتناولون أدوية الألم بشكل متكرر أو في الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية من أجل هشاشة العظام.

أدوية أخرى.

تناول بعض الأدوية الأخرى إلى جانب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل الستيرويدات ومضادات التخثر والأسبرين بجرعة منخفضة ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) والأندرونيت (Fosamax) وريسدرونات (أكتونيل) ، يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بالقرح.

علاج قرحة المعدة

لحسن الحظ من السهل نسبيا علاج القرحة الهضمية، في كثير من الحالات يتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الحموضة، وغيرها من الأدوية التي تقلل من كمية الحمض التي تنتجها المعدة.

هناك أيضًا مجموعة متنوعة من العلاجات الذاتية والعلاجات البديلة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، ومع ذلك، فإن الأخطار المرتبطة بالقرحة الهضمية - مثل فقر الدم والنزيف الغزير وسرطان المعدة - تعتبر خطيرة، لذلك يجب مراقبة الطبيب دائمًا للقرحة.