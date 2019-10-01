طريقة عمل خضار سوتيه للدايت

يتبع كثيرون ممن يريدون إنقاص وزنهم نظام غذائيا معينا "دايت" لتحقيق رغبتهم، وبينها تناول أكلات بعينها لا تحتوي على أي دهون، وقليل من الكربوهيدرات، لذلك يعتبر الخضار السوتيه خيارا صحيا لدايت مثالي. "هن" تقدم لك طريقة عمل الخضار السوتيه بخطوات بسيطة: المكونات بطاطس مقطع شرائح. جزر مقطع مكعبات. كوسا مقطعة شرائح. فاصوليا مقطعة. 3 فصوص ثوم مهروس. فلفل أخضر رومي مقطع مكعبات كبيرة. Advertisements 2 كوب ماء. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). الزيت النباتي (اختياري). طريقة التحضير يتبل الخضار بالملح والفلفل. يشوح الثوم والفلفل في الزيت (يمكن استبدال الزيت بالماء واستخدام قدر غير لاصق). يضاف الخضار ويقلب المزيج حتى يذبل. يضاف الماء ويغطى الخليط، ويترك حتى ينضج. يصفى الخضار ويقدم. يمكن تناوله مع الدجاج المشوي أو اللحم الستيك.

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