8 فتيات يقطعن 600 كيلو بـ"الإسكوتر": حسينا إننا طايرين

قطعت 8 قفيات 600 كيلومتر من الإسكندرية إلى سيوة بالإسكوتر، بهدف كسر حاجز الخوف والقيود المجتمعية، ونشر ثقافة استخدام البنات للدراجات كوسيلة أساسية وسهلة وكذلك رخيصة.

وسافرت الفتيات باستخدام الإسكوتر، فى حماية 13 شابًا من هواة ركوب الدراجات، فى تحدٍّ جديد حرصن من خلاله على نشر رسالة محددة: "البنت تقدر تسافر لوحدها ولمسافة طويلة وعلى الإسكوتر، رغم إن السفر بالدراجة بيكون مرهق جدًا، لكنه ممتع وبنحس فيه بالحرية كأننا طايرين"، حسب شاهندة أيمن، إحدى المشاركات في الفعالية.

Advertisements

وأكدت شاهندة أنهن شجعن صديقاتهن على خوض التجربة: "معانا رجالة بتسافر دايمًا على الإسكوتر، دعمونا عشان دي أول سفرية لينا لمسافة طويلة عشان لو حصل عطل أو اتعرضنا لأزمة وإحنا في الطريق".

وقامت آلاء الفحام، إحدى المشاركات، بالسفر عبر دراجة خاصة بها قامت بفحصها جيدًا وارتدت زيًا مناسبًا للسفر: "لبست الخوذة والجوانتي عشان أبقى في أمان".

محمود بيومي، أحد أعضاء نادي راكبي الدراجات في الإسكندرية، الذي يرعى الرحلة، يتواصل مع بعض الشركات الخاصة بقطع غيار الإسكوتر لمساعدتهم: "بيساندونا بكاوتشات أو قطع غيار عشان لو حصل حاجة في الطريق تبقى معانا بديل".