مع موسم الشتاء والدراسة.. الأمهات تحصن أطفالهن بالأمصال

مع بداية العام الدراسي الجديد، واقتراب موسم الشتاء حيث تنتشر الإصابات بين الأطفال والتلاميذ بالحمى والإنفلونزا، وأحيانًا الجدري المائي، الأمراض التي يحذر منها الأطباء ليوجهوا النصائح للأمهات بالعناية بأطفالهن وضرورة تحصن الأطفال بببعض اللقاحات لتجنب الإصابة بالمرض.

الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، أكد أن هذه اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100%، ولكنها تحد من الإصابة بالمرض: "هي هتمنع إن الطفل يصاب نهائياً أو أن الإصابة تبقى شديدة".

وحسب "مصباح" فإن مصل الإنفلونزا ضروري جداً للأطفال بداية من سن 6 شهور: "مهم جداً ولازم الأم تكون واعية وتدي ابنها أمصال ضد الأمراض البكتيرية والجدري المائي، هو مش هيمنع المرض لكن هييجي للطفل في صورة أخف بكتير من المتعارف عليها".

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ولرفع مناعة الطفل ينصح "مصباح" بضرورة تناول الخضراوات الملونة والفاكهة والمكسرات: "تراعي في وجباتهم العناصر الغذائية المهمة مثل فواكه ملونة، خضراوات، قمح، عيش أسمر، مكسرات، شوفان، وتعلم ابنها إزاي يغسل إيده كل شوية، وعدم الشراء من الباعة الجائلين، وعدم استخدام حنفيات المدرسة، وتنظيف الشنطة الخاصة به باستمرار من بقايا الطعام، والنوم بشكل كافٍ".

وعن الأمصال فإن الصيدليات تحرص على توفيرها خلال هذه الفترة حيث يعد موسم بيع بالنسبة لهم.. إبراهيم متولي، صاحب صيدلية، يقوم بتوفير مصل الإنفلونزا مقابل 70 جنيهاً: "المصل بيلاقي إقبال كبير مع بداية العام الدراسي، أمهات كتير بتكون عاوزة تحمى أطفالها، خاصة مع دخول فصل الشتاء".

وحسب "متولي" فإن المصل يقلل الإصابة بنزلات البرد بنسبة كبيرة: "مش بس طلبة ابتدائي اللي بيكون الإقبال منهم، بيجيلي طلبة ثانوي كتير جداً خايفين على نفسهم لأنهم داخلين على سنة دراسية صعبة".

يرى أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن نسبة وعي المواطنين والإقبال على الأمصال، مرتفعة بنسبة كبيرة، حتى نفد المصل العام الماضى، كما شهد العام الحالي إقبالاً كثيفاً أيضاً، ويشدد على أصحاب الأمراض المزمنة (حساسية الصدر، ضعف عضلة القلب، المناعة) على ضرورة الحصول عليه، حتى لا يصابوا بمضاعفات شديدة قد تؤدى إلى الوفاة، حيث إن الإصابة بنزلات البرد في موسم تغيير الفصول تكون قاسية عن نزلات البرد في الأوقات الأخرى.