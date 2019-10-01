الامارات | «رجل الثلج» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «رجل الثلج» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «رجل الثلج» (أبومينابول) إيرادات السينما الأميركية مطلع الأسبوع، محققاً 20.9 مليون دولار خلال أسبوع.
وتراجع فيلم الدراما «داونتاون ابي» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.
وتقدم فيلم الجريمة والدراما «المحتالات» (هستلرز) من المركز الخامس إلى المركز الثالث، محققاً إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.
واحتفظ فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» (إت: تشابتر تو) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني، محققاً 10.4 ملايين دولار.
وتراجع فيلم الخيال العلمي «أد استرا» من المركز الثاني إلى المركز الخامس، مسجلاً 10.1 ملايين دولار.
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