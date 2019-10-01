الامارات | «دبي الرياضية» تطل اليوم في حلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضية» تطل اليوم في حلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الحلة الجديدة لقناة دبي الرياضية بطريقة عصرية مبتكرة، تعكس جهود فرق العمل على مدار الأشهر الماضية، إذ سيتابع جمهور «دبي الرياضية» مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة، إلى جانب نخبة من المواسم المتجددة من البرامج التي نالت نسب متابعة عالية في المواسم السابقة، ونجحت القناة في مواكبة كل الفعاليات والأحداث الرياضية عبر شبكة مراسليها وفرق العمل المنتشرة في الملاعب والساحات الرياضية كافة داخلياً وخارجياً.

وأكد نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، راشد أميري، أن قناة دبي الرياضية دأبت منذ انطلاقتها في عام 1998، على تكريس حضورها بين الأوساط الجماهيرية والإعلامية كقناة رائدة تعكس مكانة إمارة دبي عاصمة للرياضة في الشرق الأوسط، من خلال بثها التلفزيوني والرقمي العالي الجودة، ولتحصل على لقب «قناة الجماهير» لجهودها المتواصلة في نقل الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والعربية والدولية.