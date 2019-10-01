الامارات | «أطفال المترو».. يحتفلون بإحدى أيقونات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال المترو».. يحتفلون بإحدى أيقونات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي احتفالاتها بمرور 10 سنوات على التدشين الرسمي لمترو دبي، في 30/‏‏9/‏‏2019، بحفلة عيد مواليد جيل أطفال المترو، الذين وُلدوا في 9/‏9/‏‏2009 ولغاية 9/‏‏9/‏‏2018، وهي مبادرة أعلنت عنها الهيئة في ذكرى احتفالية المترو وشارك فيها 200 طفل مع أسرهم، على حلبة التزلّج في «مول دبي».

وتم خلال الحفل الختامي إجراء السحب على الـ200 طفل المشاركين في هذه المسابقة، وفاز 10 أطفال، منهم خمسة فازوا برحلات إلى باريس مع أسرهم، بينما حصل الآخرون على دخول مجاني إلى الحدائق الترفيهية في إمارة دبي لمدة عام واحد.

وسادت أجواء الاحتفالات ومظاهر البهجة والفرح وإسعاد الناس، وتمثلت في أضواء متلألئة على برج خليفة وبرج العرب وشاشات العرض في «مول دبي»، ومنها شاشات عرض المربى المائي وقرب الواجهة المائية، وشاشات العرض في حلبة التزلج في المول وفي قناة كارتون نتورك بالعربي. وتم توزيع إصدار خاص لعلب بيبسي وتفعيل عدد من الجوائز من خلال التقاط صور جماعية للمشاركين، وتفعيل جوائز أخرى تمثلت في كاميرات زوميني من شركة كانون في محطات المترو لأكثر من 100 فائز، بالإضافة إلى تذاكر سفر وباقات عطلات لعدد من الفائزين مقدّمة من «فلاي دبي».

وأوضحت الهيئة أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة هو إبراز الإنجازات، التي حققتها ومازالت تحققها في هذا المشروع الحيوي، الذي نفذته لتلبية الطلب المتنامي من قبل رواد هذا النوع من النقل الجماعي، وتجديد حرصها المستمر وسعيها الدائم على إسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بتقديم باقة من الخدمات العالمية المتنوعة، التي تليق بسكان وزوّار دبي. لقد أصبح المترو معلماً بارزاً وأيقونة مميزة في هذه المدينة النابضة بالحياة والحافلة بالفعاليات والأنشطة، التي تجذب زواراً وسائحين من مختلف بلدان العالم وفي جميع المناسبات.