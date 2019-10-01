الامارات | «غوغل» يحلّ مشكلة تحتاج الحواسيب التقليدية إلى 10 آلاف عام لحلّها

شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» يحلّ مشكلة تحتاج الحواسيب التقليدية إلى 10 آلاف عام لحلّها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير نُشر الأسبوع الماضي في «خادوم التقارير التقنية» التابع لوكالة «ناسا» أنّ باحثِي غوغل حققوا «التفوق الكمومي»، أي أن حاسوبهم الكمومي استطاع إنجاز مهمة حَوْسبيّة أسرع من معالج حاسوب تقليدي، والغريب أن التقرير حُذف فور نشره، لكن صحيفة فيننشال تايمز استطاعت الاطلاع عليه قبل حذفه.

وجاء في التقرير الذي مازال يُتداول «في هذه التجربة أول حَوْسبة - على حد علمنا - لا يستطيع تنفيذها إلا معالِج كمومي».

ولا يعني هذا أن كفَّتي الحواسيب الكمومية والتقليدية كانتا متعادلتين من قبل. وأضاف التقرير أن معالج غوغل الفائق التوصيل المدعو «سيكامور»، الذي تبلغ سعته 53 كيوبتاً، استطاع أن يحل بسرعة مشكلةً كانت الحواسيب التقليدية ستستغرق في حلها 10 آلاف عام.

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بعد انتشار ذلك الخبر، حذّر أندرو يانج، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، من إمكانية استعمال حواسيب غوغل في فك تشفير الحواسيب الحالية؛، لكن الخبراء يرون أنّ بين الحواسيب الكمومية وفك التشفير أعواماً عديدة.

ونوّه موقع فيزكس وُرلد بأن المهمة التي أنجزها حاسوب غوغل الكمومي ليس لها فائدة كبيرة على أرض الواقع، لأنها دارت حول تأكيد عشوائية الأرقام الثنائية، وليس لهذا تطبيقات عديدة طبعاً، لكن يظل الإنجاز دليلًا على ما للحواسيب الكمومية من قدرة جبارة.