الامارات | قريباً.. «فيس بوك» سيفهمك ويكتب دون أن تكتب

شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. «فيس بوك» سيفهمك ويكتب دون أن تكتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «فيس بوك» عن الاستحواذ على شركة «سي تي أر إل لاب» الناشئة المتخصصة في تطوير واجهات التحكم بالدماغ، مقابل مبلغ يصل إلى مليار دولار، وفقاً لموقع بلومبرج. وطورت الشركة الناشئة سواراً خاصاً، يتيح للمستخدمين التحكم بصور رمزية افتراضية بالاعتماد على النشاط الدماغي فقط. ويمثل السوار نموذجاً عن فئة جديدة من الأجهزة لا تعتمد على لوحة المفاتيح أو «الماوس»، وتوقع موقع بلومبرج أن يدمج «فيس بوك» هذه التقنية مع نظارات الواقع المعزز أو الافتراضي.

ويعمل موقع «فيس بوك» على تطوير واجهة خاصة لتفاعل الدماغ مع الحاسوب منذ أعوام، وأعلن عن جهاز قابل للارتداء خلال مؤتمر إف 8 في عام 2017، ويتيح الجهاز للمستخدمين الكتابة عن طريق تخيل أنفسهم وهم يتكلمون.

ولا يقرأ السوار «سي تي آر إل لاب» أفكار المستخدم، بل يسجل النبضات الكهربائية الدقيقة من أليافه العضلية في ذراعه، ثم يترجمها إلى حركات على شاشة العرض. ويسلط الاستحواذ على الشركة الناشئة الضوء على الصعوبات الكبيرة في تطوير جهاز يقرأ الإشارات الدماغية، دون الحاجة لإجراء عملية جراحية، ويأتي أيضاً في وقت مهم، إذ أعلن المدعون العامون في عدد من الولايات الأميركية في بداية الشهر الجاري عن فتح تحقيق مع شركة «فيس بوك» بتهمة الاحتكار، وهو أمر لابد منه لإبقاء عمليات الاستحواذ تحت الرقابة القانونية.

- السوار يمثل نموذجاً

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عن فئة جديدة من

الأجهزة لا تعتمد

على لوحة المفاتيح

أو «الماوس».