الامارات | خاتم يضم 7777 قطعة ألماس في «الشرق الأوسط للمجوهرات»

شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم يضم 7777 قطعة ألماس في «الشرق الأوسط للمجوهرات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته الـ47، التي تُقام فعالياته خلال الفترة 1-5 أكتوبر، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، التي تعرض منتجاتها على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، والتي تعد من أكبر مساحات العرض على مستوى المعارض المتخصصة.

وتحتضن الدورة الخريفية من المعرض خاتماً تم اعتماده من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفته الخاتم الذي يضم أكثر عدد من قطع الألماس في عام 2019، كما حاز اعتماد مجلس الذهب العالمي، حيث يتزين الخاتم بـ7777 قطعة من الألماس، وفقاً للشهادة الممنوحة من قبل المعهد الدولي للأحجار الكريمة بمومباي.

وجاء تصميم الخاتم على شكل «زهرة لوتس» مغلقة ومكونة من 27 بتلة من الرخام، وقد أبدعه المصمم والصائغ الهندي برنس بهانداري مؤسس دار «لاكشيكا للمجوهرات»، معتبراً زهرة اللوتس رمزاً للجمال والنقاء، ولإنجاز هذه التحفة الفاخرة فقد عمل على تصميمها بالتعاون مع فريق مكون من 12 حرفياً على مدار 18 شهراً من العمل المتواصل، حيث يبلغ وزنها 70.42 غراماً، وتبلغ قيمتها 4.9 ملايين دولار أميركي. وتعتبر دار لاكشيكا للمجوهرات إحدى الشركات الرائدة في تصنيع مجوهرات الزفاف في مومباي، وتقدم أفضل قطع المجوهرات من حيث الحرفية والتصميم.

سحوبات يومية بجوائز قيّمة وسيحظى زوار المعرض إلى جانب متعتهم برحلة مميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار المتلألئ، بفرصة الفوز في السحوبات اليومية بجوائز قيّمة، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي يتم في اليوم الأخير من المعرض على كيلوغرام من الذهب، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم، وذلك تحت إشراف دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة.

- جاء تصميم الخاتم

على شكل «زهرة

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لوتس» مغلقة

ومكونة من 27 بتلة

من الرخام، عمل

على تصميمه فريق

مكون من 12 حرفياً

على مدار 18 شهراً.