الامارات | «أناسي للإعلام» تطلق «بود كاست مروءة» على «أبل بود»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أناسي للإعلام» تطلق «بود كاست مروءة» على «أبل بود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة أناسي للإعلام عن إطلاق مبادرة ثقافية فنية جديدة بعنوان «بود كاست مروءة»، والتي ستبث على أبل بود كاست، وتسلط الضوء على قيم أصيلة من التراث العربي في شكل محاورات درامية، تتنوع قصصها حول شخصيات عربية معروفة وقصص المروءة التي عاشتها، وتميزت بنبل وشهامة مواقفها مع الغريب والقريب، ويهدف البرنامج إلى إثراء المحتوى الإعلامي العربي على الإنترنت.

البرنامج من فكرة وإنتاج مؤسسة أناسي للإعلام، سيناريو وتقديم ذكرى والي، وإخراج أنور العياشي، وتمثيل أنور العياشي وسندس حمو ومحمد جريجي وحسونة الناجي، وتنفيذ شركة ريل دريم كرييشن.

وتراوح هذه السلسلة الصوتية بين الدراما، والحديث العفوي حول المروءة العربية وكيف لنا أن نرسخها ونستعيد بريقها وتأثيراتها في الجيل المعاصر.

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ويتطور الحديث إلى تنزيل المروءة إلى الواقع المعاصر بطريقة مبتكرة، أطلق عليها اسم «أيزو_الخير»/‏ «أيزو_المروءة»، وترمي هذه المبادرة إلى توخي الجودة في فعل الخير، وتخير أفضل وأميز التعابير الجسدية عند الإحسان، وفعل الخير، والمتبوعة بتفاعلات ومتابعات لما بعد موقف «المروءة».

يدور الحديث بطريقة مرنة وعفوية بين المتدخلين في الاستديو، والذين هم في الحقيقة أبطال الموقف الدرامي في كل حلقة، والمذيعة/‏الكاتبة التي تدير النقاش وتقدم وتختم لكل حلقة.

- المبادرة تسلط الضوء على قيم أصيلة من التراث

العربي في شكل محاورات درامية.