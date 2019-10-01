تعاني من "الكالو" بعد ارتداء الأحذية الجديدة؟.. إليك الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ:

يعاني البعض، وخاصة السيدات من مشكلة ظهور فطريات أو كالو في القدم، عند ارتداء الأحذية الجديدة، فما أسباب هذه المشكلة، وكيف يمكن تفاديها وعلاجها؟

قال الدكتور مجدي زايد استشاري الأمراض الجلدية، إن الأظافر تعد من المناطق التي تتعرض للإصابات عند ارتداء أحذية جديدة وخاصة الضيقة من الأمام، فمع الاحتكاك المتكرر، تظهر فطريات في أصابع القدم باللون الأبيض أو الأصفر المائل للاخضرار، وهناك أسباب أخرى لهذه المشكلة.

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