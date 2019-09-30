نهاد أبو القمصان تروي تفاصيل موقف جمعها بعصام العريان عقب ثورة يناير

روت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تفاصيل أحد المواقف التي جمعتها بالقيادي الإخواني عصام العريان مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت خلال لقاءها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، "بعد ثورة يناير قلت لعصام العريان على فكرة الدنيا بتفتح والأحزاب بتشتغل، إدونا بقا اسم أمينة المرأة عندكوا بعد ما بيقتوا حزب، فقالي لا ابقي اتصلي بيا".
واستكملت "أبو القمصان": "قولتله لأ أنا عاوزة أمينة المرأة أكيد عندكوا أمينة مرأة ست، قالي لا برضو أي ترتيبات اتصلي بيا، فعرفت إن خلاص القصة خلصانة".
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