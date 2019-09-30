حملة طرق الأبواب التابعة لـ"قومي المرأة" تصل إلى 10 آلاف مواطن بأسيوط

استمرت فعاليات اليوم الثاني لحملة طرق الأبواب بمحافظة أسيوط التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار ثلاثة أيام. تستهدفت الحملة توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي نفس الوقت توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري، وقد نجحت في الوصول إلى 9000 من الفتيات والسيدات و1000 من الرجال بإجمالي 10 آلاف مستهدف بمركز الفتح بقرية بني مر والمعصرة ومركز أبو تيج بقرى النخيلة والزرابى ونزلة باقور ودكران بالمحافظة.

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