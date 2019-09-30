في يوم زيت الزيتون.. تعرفي على فوائده للجسم والشعر والبشرة

زيت الزيتون هو زيت ناتج عن عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستعمل هذا زيت في الطبخ وفي العناية بالبشرة والشعر.

ويعتبر هذا الزيت من أهم الزيوت المفيدة لجسم الإنسان، حيث ينصح به خبراء التغذية، لما له من فوائد تعزز من مناعة الجسم.

يرصد "هن" فوائد زيت الزيتون وهذا بحسب "بولد سكاي".

فوائد زيت الزيتون للجسم

هو مصدر للفيتامينات القابلة للذوبان في الزيوت مثل: E- A -D -K، ويساعد على:

- زيادة مرونة الجلد وتجدد أنسجته.

- تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم، الأمر الذي ينفع مرضى السّكري من النّوع الثّاني.

- خفض مستوى الحالة الالتهابيّة في الجسم.

- رفع مستوى مُقاومة الأكسدة في الجسم.

- خفض أكسدة الكوليسترول السيئ، ما يساعد على وقاية القلب من مخاطر الإصابة بالجلطات أو غيرها من الأمراض.

- مُحاربة سرطان الثّدي والقولون.

- علاج القولون، حيث يعمل على تعزيز عملية الهضم وحركة القولون ويقي من الإمساك.

- تنقية الكبد من السموم.

- إنقاص الوزن، حيث يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تساعد في الامتلاء والشبع.

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- تقوية المناعة.

فوائد زيت الزيتون للشعر

أثبتت الدراسات الحديثة فاعلية زيت الزيتون في علاج الشعر، حيث:

- يساعد في القضاء على القشرة.

- يعالج الشعر المتقصف والتالف.

- يعزز نعومة الشعر ويزيل التجعد.

- يساعد في زيادة طول وكثافة الشعر.

- يعمل على تشجيع البصيلات لإنتاج شعر جديد.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

يعرف عن زيت الزيتون فاعليته في علاج البشرة وتغذيتها، حيث:

- يعالج مشاكل البشرة المتعلقة بالجفاف.

- يجعل البشرة ناعمة، طرية، وأكثر ليونة.

- يزيل التجاعيد الموجودة تحت العين.

- يعالج تشقق الشفاه العميق.

- يمنح البشرة النضارة والشباب.

- يزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة العالقة في مسام البشرة.