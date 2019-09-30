هند صبري تكشف سبب ارتدائها بدلة زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن استعانتها بملابس زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انتهت فعالياتها منذ أيام قليلة والتي ظهرت فيها مرتدية بدلة رجالي.

وقالت هند صبري، في لقاء لها ببرنامج ذا إنسايدر بالعربي: "ليس من الضروري ارتداء فستان لا بد من التنوع والتجربة مثلما أنا أحب أن أفعل ذلك وقد استعنت بملابس زوجي لحضور الحفل".

يذكر أن هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نورا تحلم" والذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان آخر أعمال هند صبري فيلم "الفيل الأزرق 2" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تخطت إيراداته حاليا 100 مليون جنيه.