"القومي للمرأة": حملة طرق الأبواب تصل إلى 6993 سيدة في ثاني أيامها بالبحر الأحمر

بدأت اليوم بمحافظة البحر الأحمر ثاني فعاليات حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة" والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام.
واستهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري، ونجحت الحملة خلال اليوم الثاني في الوصول إلى 6993 من الفتيات والسيدات والرجال بمدن رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسى علم - الشلاتين - حلايب بالمحافظة، وجرى الاستعانة للوصول للمستهدفين بالرائدات وأعضاء الفرع ومحامية مكتب الشكاوى بالمحافظة.
جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كل المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وإشاعة الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.
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