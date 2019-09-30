ميرفت التلاوي: المرأة المصرية واعية وتدافع عن الوطن وترفض الفوضى

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، إن المراة المصرية لها دور في المجتمع المصري منذ عام 1919 ومستمر حتى الآن.
وأضافت "التلاوي"، خلال مداخلة هاتفية لها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فترة حكم جماعة الإخوان كانت تتسم بمحاولاتهم لتغيير الشخصية والمرأة المصرية "كانوا بيعتبروا المرأة درجة تانية وليست إنسانا كاملا، ولكنها لخدمة الرجل"، موضحة أنهم سعوا إلى إغلاق المجلس القومي للمرأة، وشارك في مجلس الشعب حينها 7 من النساء فقط.
وأكدت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن المرأة كانت ضحية في عهد حكم الجماعة، لذا كانت أول المشاركين في ثورة 30 يونيو 2013، متابعة: "المرأة المصرية واعية وتسعى دائما للدفاع عن الوطن وترفض كافة دعوات الفوضى التي تنادي بها جماعة الإخوان".
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