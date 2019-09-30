"نفسي أكون مشهورة بجنون".. دنيا سمير غانم تلبي رغبة فتاة من ذوي الإعاقة

لبت الفنانة دنيا سمير غانم، أمنية فتاة من ذوي الإعاقة كانت تسعى لمقابلتها لإجراء معها حوار تلفزيوني، في إطار التدريب الذي تخضع له الفتاة في مجال التقديم التلفزيوني، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان.

ونشرت "دنيا" مجموعة من الصور أثناء لقائها بالفتاة التي تدعى "رانيا هاشم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "من 3 أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، وقالتلي إن في بنت جميلة جدا هي تعرفها بتحبني جدا، وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة "نفسي أكون مشهورة بجنون"، وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتليفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي".

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واستكملت "دنيا" في منشورها: "وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان واختارتني أنا فقلت لندي صاحبتي إني طبعا لازم أروحلها لإن إصرارها على إنها توصلي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي قدّامها على طول".

وتابعت الفنانة الشابة: "رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا، وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من اسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكرا يا رانيا، على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ 20 دقيقة دول وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك".

وتلقت دنيا سمير غانم عددا من تعليقات متابعيها، من ضمنهم زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذي علق لها برمز "قلوب"، كذلك أيضًا الفنان عمرو وهبة.