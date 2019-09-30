أبو القمصان تكشف عن موقف لجماعة الإخوان مع السيدات: "ضربناهم بالشبشب"

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن جماعات الإسلام السياسي تركز على المرأة بشكل مستمر لأنها رمز "هوي"، يسهل ظهور التغيير عليه.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال لقاءها عبر شاشة "اكستر انيوز"، قائلة: "يعني مثلا لو خدت قرار بمنع الستات إنهم يخرجوا من البيت هتبان الهيمنة بتاعتهم فجأة، فالمرأة أكتر حاجة بيبان فيها قرارات السيادة والهيمنة".

وتابعت "أبو القمصان"، إن القضية ليست قضية السيدات لكنها قضية هيمنة، قائلة: "الإخوان كانوا بيطلعوا مثلا على مواقف المواصلات العامة يفصلوا الستات عن الرجالة، فالستات جريت وراهم بالشبشب، وبرضو راحوا بعض الكوافيرات وقالولهم هنقفلها، فالستات اللي شغالة جوا الكوافيرات في واقعة مسجلة جريوا وراهم بالشبشب".