"جلاميرا".. تطبيق جديد يضع بنات مصر على "أسرع طريق للجَمال"

"تعرفي مكان كويس للأسنان أو سبا حلو؟ طيب مين هناك كويس؟ هنتأخر ولا هناخد وقت قد إيه؟ مينفعش يكون لينا ميعاد محدد؟"، أسئلة كثيرة تتبادلها العديد من الفتيات من أجل اهتمامات التجميل لديهن، وهو ما يجعلهن يخضن رحلة بحث طويلة في بعض الأحيان لترشيح مكان أو شخص جيد، بينما يقضين ساعات طويلة في انتظار "الدور"، وهو ما شبهته بعضهن بـ"المأساة".

"جلاميرا".. تطبيق جديد عمره نحو شهرين، ينهي تلك الأزمة من البحث وضياع ساعات عدة باليوم لكل ما يختص بجمال المرأة، حيث يوفر لديه أفضل الأماكن المختصة من "مراكز التجميل، وسبا وعيادات تجميل الأسنان وجيم"، ليجمع به "كل معاني الجمال الخارجي"، على حد قول محمد حجازي، أحد مصمميه.

ولدت الفكرة على يد 3 أفراد، بهدف إيجاد خطة مصرية مميزة مشرفة للبلاد بعيدا عن الطرق المعتادة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ليبتكروا سويا "جلاميرا" من رأس مالهم الخاص، بعد أن أجروا عملية مسح ضخم للأماكن التي تقدم تلك الخدمات بالقاهرة، خاصة مصر الجديدة ومدينة نصر، وتصنيفهم عبر التطبيق بعد التعاقد معهم، لتوفير مشقة البحث والترشيحات بين الفتيات، حيث يقول حجازي: "يعني وفرنا عليهم اللف والسؤال الكتير والقلق، من: "يا ترى زي ما بيقولوا ولا إيه؟".

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لم تقتصر خدمة "جلاميرا" على ذلك، وإنما أتاح أيضا للسيدات إمكانية تحديد الموعد المناسب لهن واختيار الموظف المقدم الخدمة داخل صالون التجميل مثلا، لتجنب ضياع الوقت الذي تعاني منه العديد من السيدات بسبب ذلك أيضا، ليتم استقبالهن بطريقة جيدة فور وصولهن.

"بنحل فيه فكرة الثقة في المكان وكمان الوقت، وعلشان نسهل الأماكن اللي عليها ترشيح ونحل الأزمة خصوصا للعروسة، وده كله في الأبلكيشن".. بهذه الكلمات لخص حجازي مضمون التطبيق، الذي حقق نجاحا متميزا خلال تلك الفترة القصيرة منذ إطلاقه، حيث تعاقد مع 200 جهة مقدمة لخدمة التجميل، وتم تحميله أكثر من 20000 مرة، ليصلهم ما يفوق ألف طلب بذلك الوقت، وتلقيهم إشادات متعددة من الفتيات اللائي خضن التجربة وأسعدتهن بشدة، ما دفع مؤسسيه لتوسعته، حيث يدرسون إطلاقه في الإسكندرية أيضا نهاية العام الجاري.

يعتبر "جلاميرا" هو التطبيق الأول من نوعه بذلك المجال، لذلك جذب اهتمام أحد المستثمرين السعوديين، الذي اتفق مع حجازي وشركاه لإطلاقه أيضا بالمملكة العام المقبل وتوسعته ليصل إلى 6 مدن أيضا عقب ذلك، مؤكدا: "دي حاجة بنتشرف بيها أننا كمصريين قدرنا ننجح في مجال مختلف ونضيف جديد لبلدنا، وياريت الكل يساعد في تميز بلدنا مصر".