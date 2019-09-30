فريدة الشوباشي: مقدرش أحترم المرأة اللي بتعتبر نفسها عورة وبتتغطى خالص

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ثورة 30 يونيو أعادت للمرأة مكانتها، مشددةً على ضرورة التخلص من بعض الموروثات الخاطئة التي قلتت من مكانتها طيلة العقود الماضية.

وأضاف خلال حوارها مع قناة "EXTRA NEWS": "المرأة لديها الحس السياسي والحس الوطني، ترجع تاني تبقى بني آدم مش شيء كل اللي يلمسه أو يشوفه يبقى حرام، ولما كنت في الجامعة في سنة 1963 مكنش في حاجة اسمها ولد وبنت، لازم المرأة تسترد وعيها وكينونتها".

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وتابعت، أن المرأة هي التي ربت الشباب، الذي خرج دفاعًا عن مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرةً إلى أن الملكات حكمن مصر منذ آلاف السنوات.

وواصلت: "نفس الناس اللي عاوزين يجرونا للخلف ويفرضوا علينا ثقافة ظلامية، هم نفس الناس اللي سافروا بره وقابلوا مسؤولة بيقعدوا زي الألف، زي ميركل وتريزا ماي، هم عندهم ازدواجية، بيحاولوا يقمعوا المرأة، عشان مصر تقع، لكن المرأة عصية عليهم، والمرأة اللي بتعتبر نفسها عورة وبتتغطى خالص مقدرش أحترمها، ولا أقدر أحترم الرجل اللي مش عارف يتحكم في غرايزه".