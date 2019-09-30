تناولها على الريق.. 6 مشروبات صحية لحرق الدهون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ: يرغب الكثير في فقدان الوزن الزائد، ما يدفعهم إلى ممارسة التمارين الرياضية، واتباع أنظمة الدايت، ومن ناحية أخرى هناك بعض المشروبات التي يؤدي تناولها على الريق لحرق الدهون. لقراءة المزيد عن: تناولها على الريق.. 6 مشروبات صحية لحرق الدهون.. اضغط هنــــا.

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