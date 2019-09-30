لمرضى السكري.. 4 إرشادات لضبط الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يعد الكوليسترول مهمًا لصحة الجسم، إلا أن ارتفاعه بشكل كبير يمكن أن يصبح ضارًا، ويسبب ضيق أو انسداد الشرايين.
ويعاني مرضى السكري من ارتفاع مستويات الكوليسترول السيىء، والذي يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.
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