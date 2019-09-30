"خليكِ على الموضة".. إليكِ أحدث صيحات الأزياء هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

كثير من السيدات والفتيات يبحثن مع اقتراب فصل الشتاء عن إطلالة شتوية مفعمة بالأنوثة وتنطق بالأناقة والفخامة؛ وفي السطور التالية يقدم لكم الخليج 365 أبرز صيحات الموضة الشتوية لهذا العام (2019 - 2020) وأحدث اتجاهات عالم الأزياء.

- اللوجو يزين البونشو

يزين اللوجو معطف البونشو في خريف/شتاء 2019/2020 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البونشو يزدان هذا الموسم بشعارات الماركات العالمية مثل Fendi و Gucci وBurberry وStella Mccartney.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البونشو المزدان باللوجو يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال جلدي أو فستان.

جدير بالذكر أن البونشو هو معطف يمتاز بطابع عملي للغاية؛ فهو عبارة عن قطعة كبيرة من الصوف يتم لفها حول الجسم للشعور بالدفء والحصول على إطلالة جذابة.

- الجاذبية عنوان موضة البلوفرات هذا الشتاء

تمثل الجاذبية عنوان موضة البلوفرات النسائية في شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن البلوفر يتألق هذا الموسم بالأهداب، التي تضفي عليه طابعا بوهيميا جريئا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر يزدان أيضا بنقوش الكاروه، التي تمنحه طابعا كلاسيكيا أنيقا. وبالنسبة للألوان يزهو البلوفر بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يطل البلوفر بأكتاف عريضة، والتي تنطق بالفخامة والأبهة.

- البوت الطويل لإطلالة شتوية أنيقة

يعد البوت الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ حيث إنه يمنح السيقان إحساسا بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن البوت الطويل، الذي يصل طوله إلى الركبة، يعد هو الموديل التقليدي للبوت، مشيرة إلى أنه يطل هذا العام بألوان زاهية تخطف الأنظار كالكراميل والأحمر البوردو، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني الداكن.

كما يأتي البوت الطويل مصنوعا من جلد ناعم ولامع أو جلد الشامواه الأنيق، في حين تطل بعض الموديلات بمظهر مترهل "slouchy"، والذي يمتاز بطابع جريء ومتحرر.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز البوت الطويل هذا الموسم بكعب نحيف وعال ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تفيض بالأنوثة.

ويتناغم البوت الطويل مع تنورة جلدية متوسطة الطول (ميدي)، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز، على أن يتم وضع السروال داخله.

- معطف "ترينش كوت" لا غنى عنه في خزانتك الشتوية

أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن معطف "ترينش كوت" "Trench Coat" يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يمتاز بطابع عملي أنيق.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن معطف "ترينش كوت" هو معطف واق من المطر، يأتي بقصّة متوسطة الطول أو طويلة ويشتمل غالبا على صفي أزرار وحزام للوسط.

وبالنسبة للخامات، يأتي معطف "ترينش كوت" مصنوعا من الجبردين أو البوبلين أو الجلد. وغالبا ما يكتسي معطف "ترينش كوت" باللون البيج أو الكاكي أو الأزرق الداكن.

ويمتاز معطف "ترينش كوت" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ فهو يناسب إطلالات العمل الأنيقة والإطلالات الكاجوال المتحررة على حد سواء.

- البوت المخملي لإطلالة شتوية فخمة

يكتسي البوت هذا الشتاء بالمخمل ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن المخمل يكسو هذا الموسم البوت ذا الأربطة وبوت الكاحل بصفة خاصة، سواء كان البوت ذا مقدمة مدببة أو مستديرة أو ذا كعب عال أو كعب ضخم.

وأضاف تومكينس أن البوت المخملي يطل هذا الشتاء بألوان زاهية كالأحمر والأحمر بلون البوردو والوردي إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن، كما تتألق بعض الموديلات بالنقوش كنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة.

- الجاكت الفرو لإطلالة شتوية وثيرة

يتربع الجاكت الفرو على عرش الموضة النسائية في شتاء 2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن الجاكت الفرو يطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الفرو يكتسي بألوان هادئة كالبيج والأخضر الداكن، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر البوردو. ويتناغم الجاكت الفرو بقصة XXL مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وبوت الكاحل "أنكل بوت".