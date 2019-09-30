اكسسوارات الفاشينيستا في أسابيع الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - أسابيع الموضة التي بدأت في نيويورك ومرت في لندن وميلانو ووصلت الآن الى باريس كانت حافلة بعروض الأزياء المميزة واطلالات الفاشينيستا والانفلونسر اللافتة وأيضاً بتنسيقات الستريت الستايل التي رصدناها في أهم عواصم الموضة العالمية، ولفتتنا بشكل خاص الاكسسوارات العصرية التي ترافقت مع هذه الاطلالات والتنسيقات وقد جمعنا لك اليوم بالصور أغرب وأكثر الاكسسوارات المميزة التي نسقتها الفاشينيستا العربيات في أسابيع الموضة لهذا الموسم.



ديما الأسدي تختار أقراط من الكريستال

أقراط من الكريستال اختارتها ديما الأسدي





الأقراط الكبيرة أحد أبرز صيحات المرضة لهذا الموسم وقد شاهدنا منها موديلات وتصاميم لافتة مثل التصميم الذي اعتمدتها ديما الأسدي خلال تواجدها في أسبوع الموضة في ميلانو وتصميمها كان بارزاِ على شكل حبة كبيرة من الكريستال تدلى منها شراريب من الكريستال أيضاً، وقد نسقتها مع فستان شبابي باللون الفوشيا.





جيسيكا قهواتي تتزين بالقبعة

جيسيكا قهواتي اختارت قبعة لافتة وحزام من الجلد



القبعات أجمل موضة في فصل الخريف وقد شاهدنا جيسيكا قهواتي مؤخراً في باريس وقد نسقت اطللالة أنيقة ومميزة استعانت فيها بقبعة باللون البيج وكانت عبارة عن قميص ميتاك باللون الذهبي الفاتح مع بنطلون أسود خصر عالي مع حزام من الجلد له بكلة ذهبية أيضاً.





فاطمة المؤمن تختار حقيبة يد من الريش

فاطمة المؤمن اختارت حقيبة مزينة بالريش





الريش من صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم ويوحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آن واحد وقد شادهنا فاطمة المؤمن في أحدث المناسبات خلال أسبوع باريس للموضة وقد اختارت فستان أسود قصير من المخمل مزين بالكشكش بطريقة لافتة، وقد نسقت معه حقيبة يد صغيرة مزينة بالريش وصندل كعب عالي باللون الأسود أيضاً.



اكسسوارات مميزة اختارتها الفاشينيستا والانفلونسر العربيات في أسابيع الموضة من أحذية وحقائب، ومجوهرات وغيرها، شاهديها بالصور واستوحي منها ما يعجبك لمختلف المناسبات.



