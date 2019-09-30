قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إنه لم تكن هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة في الفترة من عام 2012 وحتى منتصف عام 2013، مشيرة إلى أنه "كان هناك تصميم على كسر المرأة داخل المجتمع".
وأضافت "خطاب"، خلال حوارها مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المعروض على فضائية CBC، إنه لا تستطيع أي دولة في العالم النهوض مهما بلغت قوتها بدون النساء، متابعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يحفز المرأة المصرية، قائلة: "أول مرة يبقى عندنا رئيس يقول لك أنا وزير المرأة المصرية".
واستكملت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إن مصر أصبحت تمتلك الدستور الأفضل في تاريخها بعد ثورة 30 يونيو، وذلك في ما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
كما وصفت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، دستور عام 2014 بأنه أحدث "ثورة"، حيث أنه يمتلك منحى حقوقيا واضحا، يفصل بشكل كامل بين الحقوق والحريات، متابعة إن مصر أمنها القومي يتمثل في ثقافتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مشيرة خطاب عن السيسي: أول مرة يبقى عندنا رئيس يقول "أنا وزير المرأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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