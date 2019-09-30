منة شلبي في سيلفي جديدة مع شيرين عبد الوهاب: "دايما بحبك"

نشرت الفنانة منة شلبي، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة "سيلفي" جديدة جمعتها بالمطربة شيرين عبد الوهاب. Advertisements وعبرت "منة" خلال الصورة عن حبها لـ"شيرين"، حيث علقت: "دايما بحبك". وشاركت منة شلبي، مؤخرًا، في فيلم عيد الأضحى الماضي "خيال مآته" مع أحمد حلمي وخالد الصاوي وحسن حسني. وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، أحيت حفلها الغنائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، منذ أيام قليلة، بمناسبة الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للمملكة، الحفل الذي شهد صعود زوجها المطرب حسام حبيب على المسرح للحديث عن حبهما لمصر.

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