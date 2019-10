في عيد ميلادها الـ55.. الوجه الآخر لـ مونيكا بيلوتشي ممثلة موهوبة وحبيبة تعيسة

تظنها إحدى المنحوتات البديعة التي صنعها مايكل أنجلو من أخشاب شجر الصنوبر الإيطالي، حفيدة فينوس آلهة الحب والجمال في الحضارة الرومانية القديمة، هي التي أنعمت عليها مينيرفا آلهة الفنون بموهبة ميزتها، أصبحت معها أيقونة للجمال والفن لتصل نفسها إلى مصاف الآلهة، تحتفل اليوم الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بعيد مولدها الـ 55 لتظل جاذبيتها باقية في مواجهة الزمن.

بدأت "بيلوتشي" حياتها المهنية في مرحلة عمرية مبكرة كعارضة لمجموعة كبيرة من الماركات العالمية، ولكن دخولها للوسط الفني كان محض صدفة، كما أوضحت فى أحد لقاءاتها الصحفية السابقة، قائلة إن قبولها العمل في السينما كان يرجع إلى رغبتها في الحصول على عمل، حيث لم تكن تظن إنها ستصبح نجمة سينمائية وستكون شهرتها الأبرز في مجال التمثيل، بدأت مشوارها بأدوار صغيرة في أفلام إيطالية بداية التسعينات، منها "La riffa" و"Ostinato destino"، بجانب بعض الأفلام التليفزيونية، وبدأ أداؤها كممثلة يتطور حتى تم ترشيحها في عام 1996 لجائزة "سيزار" الفرنسية في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "The Apartment"، والذي فاز بجائزة "بافتا" في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

"Malèna" كان الفيلم الذي لفت أنظار العالم إلى الممثلة الإيطالية، حيث حصد 7 جوائز، بالإضافة إلى ترشحه لجائزتي أوسكار، وكان بوابة دخول مونيكا إلى عالم هوليود فشاركت فى عدد من الأفلام منها "The Matrix Reloaded"، ومن الأدوار المميزة التي قدمتها دور مريم المجدلية في فيلم "The Passion of the Christ" للمخرج ميل جيبسون، عام 2004، كما شاركت في فيلم جيمس بوند "Spectre" عام 2015، ليصل عدد الأفلام التي قدمتها على مدار مشوارها الفني إلى 65 فيلما سينمائيا.

بالرغم من الجمال والجاذبية التي تتمتع بهما، ما يجعلها رمزا للأنوثة والجمال في العالم، إلا أن حياتها العاطفية لم تكن مثالية على الإطلاق، تزوجت للمرة الأولى كلاوديو كارلوس باسو ولكن لم يستمر الزواج أكثر من 4 سنوات، وانتهى بالطلاق فى 1994، وخاضت تجربة الزواج مرة ثانية من الممثل الفرنسي فينسنت كاسل الذى شاركها بطولة فيلمها "The Apartment" حيث نشأت قصة حب بينها أثناء تصوير الفيلم عام 1996، وتم الزواج عام 1999، وأنجبت منه ابنتيها "ديفا" و"ليوني"، ولكنه أيضا انتهى بالطلاق فى 2013، بعد 14 عاما من الزواج والمشاركة في 8 أفلام ناجحة، وسرعان ما تزوج "كاسيل" من عارضة الأزياء الفرنسية تينا كوناكي.

وبعد الانفصال بفترة تسرعت بالارتباط بفنان تشكيلي مغمور يصغرها في السن يدعى نيكولا لوفيفر، بينما لم تستمر أيضا تلك العلاقة طويلة لتنتهى تماما.