الامارات | صورة نادرة.. "فيروز" كما لم ترونها من قبل!

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. "فيروز" كما لم ترونها من قبل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للراحلة فيروز، وبحسب صفحة "فيروز" غير الرسمية على موقع تويتر فإن هذه الصورة التقطت لها حين "كان عمرها 18 عاماً وهي تغسل الصحون وتحدث أمها في منزل العائلة في حي زقاق البلاط ببيروت. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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