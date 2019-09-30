لا تتناولها دون استشارة الطبيب.. آثار جانبية خطيرة لأدوية ارتفاع الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تتسبب غالبية الأدوية ظهور بعض الآثار الجانبية المصاحبة لتناولها، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم، لكن بعض المرضى لا تظهر عليهم تلك الأعراض، وذلك حسب كل حالة.

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