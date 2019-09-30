محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تتسبب غالبية الأدوية ظهور بعض الآثار الجانبية المصاحبة لتناولها، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم، لكن بعض المرضى لا تظهر عليهم تلك الأعراض، وذلك حسب كل حالة.
لقراءة المزيد عن: لا تتناولها دون استشارة الطبيب.. آثار جانبية خطيرة لأدوية ارتفاع الضغط.. اضغط هنـــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تتناولها دون استشارة الطبيب.. آثار جانبية خطيرة لأدوية ارتفاع الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.