- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إحدى الصالات الرياضية "الجيم".
وظهرت الفقي في الصور بزي رياضي، وأثناء ممارستها لبعض الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.
ولاقت الصور إعجاب الكثيرين من متابعي الفقي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما علق أحد المتابعين بـ"عاش يا وحش"، وعلق آخر بـ"أنت قمر من غير جيم".
وجدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "أبوالعروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، ومحمد عادل، وولاء الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تنشر صورها في "الجيم".. ومتابعون: "قمر من غير رياضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.