نرمين الفقي تنشر صورها في "الجيم".. ومتابعون: "قمر من غير رياضة"

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إحدى الصالات الرياضية "الجيم".

وظهرت الفقي في الصور بزي رياضي، وأثناء ممارستها لبعض الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.

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ولاقت الصور إعجاب الكثيرين من متابعي الفقي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما علق أحد المتابعين بـ"عاش يا وحش"، وعلق آخر بـ"أنت قمر من غير جيم".

وجدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "أبوالعروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، ومحمد عادل، وولاء الشريف.