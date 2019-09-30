بعد تسمم 26 شخصا نتيجة الفسيخ.. طبيب تغذية: السموم البكتيرية سبب محتمل

الوجبة الأشهر بين المصريين في موسم "شم النسيم"، هي الفسيخ والرنجة، ولا يتخلى محبوها غالبا عن تناولها في مناسبات مختلفة، سواء في الربيع أو في أوقات مختلفة، فقد تسمم حوالي 21 شخصا من محافظات مختلفة نتيجة تناولهم وجبة الفسيخ.

الحالات المصابة بالنزلة المعوية من البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، وفيما يبدو أن العدد في ازدياد دائم، فقد انضم إليهم مؤخرا 5 أشخاص من البحيرة، أصيبوا بنزلة معوية حادة نتيجة تناولهم الفسيخ أيضا.

طبيب تغذيب: دي سموم بكتيرية

من جهته، أوضح الدكتور مجدي نزيه، طبيب التغذية، في تصريحات لـ"هن"، الأسباب المحتملة لتلك الإصابات، قائلا إنها غالبا سموم بكتيرية، يصاب بها المريض أو من تناول وجبة فاسدة لأنها نمت بشكل كبير قبل التمليح وخلَّفت وراءها سموما أدت لإصابة المريض بالتسمم.

وأكمل: "إن لم يكن هناك سبب آخر أفصح عنه المعمل"، ويعرف السبب الحقيقي بالتفصيل بتحليل القيء، أو مسحة من معدة المتوفين، أو بتحليل الطعام نفسه، مضيفا: "الأكثر شيوعا هو سموم ميكروبية بكتيرية، نتيجة الإهمال أو التخمر".