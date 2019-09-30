رشا قلج.. مصرية تقود مبادرة توعية بحقوق المرأة في القارة السمراء

يمثل العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى للبشر عموما، ولذلم العمل وجوه كثيرة فلكل طريقته في العطاء والبذل.. البحث عن مجتمع سوي ومتقدم ذو وعي، سلوك لا ينمو سوى في المجتمعات ترتفع مستويات الثقافة والوعي بها، ووجهت الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الخيرية الدولية اهتمامها نحو القارة السمراء، حيث الجهل والفقر والمرض، لتكون بصيص أمل لأهالي وقاطني تلك البقاع النائية من العالم، خاصة النساء اللوائي سلب منهن المجتمع حقوقهن الآدمية.

وأطقلت قلج، عبر مؤسسة "ميرك"، مبادرة "أكثر من مجرد أم" لتمكين المرأة الأفريقية التي لم تحظ بالأمومة، تحت رعاية سيدات أفريقيا الأوليات فهن سفراء للحملة، التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المرأة بشكل عام، لا سيما الصحة الإنجابية والتوعية لمكافحة مسببات العقم عند النساء ومكافحة السرطان والسكري، بالإضافة إلى التأهيل النفسي والمادي للمرأة التي لا تنجب.

قالت قلج إن الهدف الأهم من حملة "أكثر مم مجرد أم" هو محاربة وصمة عار تعيشها السيدات في أفريقيا، نتيجة الفهم المغلوط لأسباب العقم وعدم القدرة على الإنجاب، التي تُلام فيها المرأة وحدها حتى لو كان الرجل عقيما.

وأضافت: "يصل الأمر إلى قيام الرجل في تلك الموروثات بقطع أطراف زوجته، وهو أمر نعمل على محاربته من خلال المبادرة في عدة دول أفريقية، هي: بوروندي، بتسوانا، وسط أفريقيا، غانا، سيراليون، ناميبيا، زيمبابوي، نيجر، ليبريا، مالاوي، غينيا، كونجو، مالي، جابون، ليسوتو، زامبيا، جامبيا، تشاد، جينيا، وتشاد، وشكلت الحملة طوق النجاة للعديد من السيدات والأسر الأفريقية".

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ولأن "من شب على شيء شاب عليه"، قررت رشا أن تواجه تلك التقاليد والموروثات بتغيير مفهوم الأطفال عنها منذ الصغر، من خلال نشر قصة مصورة وملهمة عن الزوجين "كوفي وآما"، وهى قصة للأطفال هدفها غرس القيم العائلية القوية للحب والاحترام منذ الصغر.

القصة تروي حكاية زوجان لم يتمكنا من الإنجاب، ولم يفقدا الحب أو الاحترام المتبادل، فقد دعم الرجل زوجته خلال رحلة علاج الخصوبة وأقر بأنه يمكن أن يكون هو أيضًا سبب العقم، ويعيش في سعادة دائمة.

تنظم فعاليات المباردة في جميع الدول الأفريقية، فعلى سبيل المثال أطلقت رشا قلج الحملة في "بوروندي" بمشاركة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، كذلك شهدت زوجة الرئيس الغاني السيدة الأولى دجين كابا كوندي، إطلاق إحدى فعاليات حملتها الأفريقية "أكثر من مجرد أم" في غانا.

وعملت الدكتورة رشا قلج في مجال الصيدلة، تخرجت من "صيدلة الإسكندرية"، تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميرك" الخيرية، وتنشط في مجال رعاية حقوق الإنسان وتنمية المرأة والمجتمع الأفريقي.

يذكر أن مؤسسة "ميرك" الخيرية أنشئت عام 2017 بألمانيا؛ بهدف تحسين صحة ورفاهية البشر وتطوير حياتهم من خلال العلم والتكنولوجيا، وكذلك تحسين الوصول لحلول رعاية صحية مبتكرة في المجتمعات الفقيرة، فضلًا عن بناء كفاءات البحث العلمي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.