في ذكرى ميلاد مونيكا بيلوتشي.. محطات في حياة نجمة الإغراء

عُرفت بأدوارها الجريئة، تميزت بطابع خاص وظهور مُلفت في جميع المحافل الدولية والمهرجانات العالمية، ملامحها الأنثوية الجذابة، وقوامها الممشوق، مكناها من التربع على عرش قائمة السيدات الأكثر إغراء وجاذبية حول العالم.

من مجال "المودلينج" إلى التمثيل، باتت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي واحدة من أشهر النجمات حول العالم.

واليوم، تطفئ بيلوتشي الشمعة الـ55 في عمرها، ويرصد "هن" أبرز معلومات ومحطات في حياة نجمة الإغراء:

- ولدت في إقليم أومبريا وسط إيطاليا.

- اتجهت إلى الـ"مودلينج"، بمجرد أن أتمت الـ13 عامًا، ليذاع صيتها، وتتجه للمشاركة في أهم عروض الأزياء في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

- عملت كعارضة أزياء لصالح أشهر الدور العالمية، مثل "دولتشي أند جابانا وديور".

- اقتحمت مجال التمثيل في التسعينات، لتشارك في العديد من الأدوار الثانوية.

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كيف تربعت "بيلوتشي" على عرش الجاذبية

- لُقبت الفنانة الإيطالية، بالمرأة الأكثر إثارة وجاذبية، فاختارتها مجلة "Men’s Health" ضمن قائمة أكثر 100 امرأة إثارة وجاذبية في كل العصور، واحتلت المرتبة 21.

- وضعتها مجلة "إمباير"، في المرتبة الـ21 أيضًا، ضمن قائمة "الـ25 شخصية الأكثر إغراءً في السينما".

وفي عام 2002، حصلت على لقب المرأة الأكثر جاذبية، وفقًا لموقع "AskMen".

زواج دام 14 عاما.. وطلاق دون أسباب

قصة حب فينست كاسل ومونيكا بيلوتشي لطالما كانت حديث وسائل الإعلام، خاصة أن الجميع يعتبر "كاسل" الرجل الأوفر حظاً في العالم.

قابلت مونيكا بيلوتشى الممثل الفرنسي فينست كاسل داخل موقع تصوير فيلمهم "The Apartment"، وقعت قصة الحُب بين "مونيكا" والممثل الفرنسي فينست كاسل، ليعلنا زواجهما عقب 3 سنوات، في 1999، الذي كُلل بابنتين، «ديفا» البالغة 15 عاما، و«ليوني» ذات الـ9 أعوام، إلا أن قررا الثنائي الانفصال، عام 2013 دون إبداء إيضاح أسباب من كلا الطرفين.

حبيب يصغرها بـ18 عاما

كانت "بيلوتشي"، أعلنت ارتباطها بنيكولاس ليفبير، الذي يصغرها بـ18 عاما، وذلك بعد طلاقها بـ4 أعوام.

ويعد أول ظهور رسمي لهما، خلال حضور فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت النجمة العالمية حينها، بمعطف بلوني الأسود والأبيض، مع بنطلون أسود، ونظارة شمسية كبيرة الحجم.