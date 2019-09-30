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مقطع من أغنية "سهرنا يا ليل" للمطربة اللبنانية إليسا نشرته الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كاد يتسبب في إحداث أزمة بين المطربتين، لولا تدخل هيفاء سريعا لعلاج الأمر.
فقد علقت إليسا بعد نشر هيفاء مقطع من "سهرنا يا ليل" باللغة الإنجليزية، قائلة: "and I love her , she s real , honest and sweet and despite everything she s a beautiful lady inside out"، وتعني "أحبها لأنها حقيقية وصادقة، ورغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج".
وأخطأ بعض المتابعين في ترجمة "and despite everything"، متسائلين: "ماذا تقصد بكلمة رغم كل شيء"، موجهين انتقادات لإليسا بسب تلك الجملة.
وسارعت هيفاء في الدفاع عن إليسا وتوضيح معنى كلماتها، قائلة: "لا ما في شي سلبي بقصدها أبدا.. كتبت despite everything.. كان قصدها إنسانة صادقة (وفوق هالشي) أو (بالرغم من هالشي)، هي حلوة من جوا".
وتابعت هيفاء: "في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة، ووصل المعنى غلط!، المهم أنا فهمت".
يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تشارك في فيلم "عقد الخواجة"، ويشاركها الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داود، وهو قصة كريم فاروق.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعون يثيرون خلافا بين إليسا وهيفاء وهبي.. والأخيرة: لا تقصد شيئا.. أنا أفهمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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