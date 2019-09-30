فيديو.. رانيا يوسف تمارس الرياضة داخل "جيم".. ومتابعون: "شباب ع طول"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تمارس تمارين رياضية داخل إحدى الصالات الرياضية "جيم".

حصد مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من المتابعين، وكان بين التعليقات: "عاش يا بطل"، و"شباب على طول"، و"جميلة يارانيا ربنا يحميكى".

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ولاقت الفنانة موجة انتقادات عقب حفل افتتاح الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي، بسبب ملابسها.

وعلقت الفنانة على الانتقادات التي طالتها بسبب فستان ارتدته خلال حفل الافتتاح: "أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. مركزين معايا زيادة ومعرفش السبب".

يشار إلى أن "رانيا"، تنتظر حاليا عرض مسلسل "مملكة إبليس"، المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، والمسلسل بطولة: غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.