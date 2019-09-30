بعد تسمم 21.. 9 علامات إذا ظهرت عليك بعد أكل الفسيخ اتجه فورا للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - تسمم 21 شخصًا في محافظة الإسكندرية أمس الأحد بعد تناولهم وجبة الفسيخ، تجعلنا نعيد النظر جيدًا في معرفة الأعراض التي قد تحدث لجسمنا، ومنها ما يكون خطرًا على الصحة حال تناول أسماك مملحة فاسدة.

ولأن تناول الفسيخ قد يسبب الوفاة، أصدرت وزارة الصحة الأحد، بيانًا أهابت فيه بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

والفسيخ يحتوي على مادة "البوتلينيوم توكسيم" ما يعني سموم البوتلينيوم، الناتجة عن عملية تصنيع الفسيخ التي غالبا ما تكون غير محكمة من حيث التمليح والتنظيف، ومن ثم فإن احتمالية حدوث تسمم حاضرة، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة،

ومن هنا نستعرض خلال السطور التالية أعراض التسمم الذي ينتج من الفسيخ الفاسد، بحسب ما قال الدكتور حازم المصري اختصاصي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، في تصريح سابق لـ"الخليج 365".

1- زغللة في العين.

2- جفاف في الحلق.

3- الشعور بصعوبة في البلع والكلام.

4- الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم.

5- الإصابة بضيق في التنفس، بالإضافة إلى فشل في وظائف التنفس والضيق الشديد، وذلك لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل.

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6- ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

7- القيء والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن.

8- التأثير على الجهاز العصبي.

9- قد تصل عند البعض للوفاة.

- الإسعافات الأولية عند التسمم

1- تناول المصاب إذا ما زال على وعي، كوبا من الحليب المثلج أو "الساقع".

2- احرص على بقاء جسم المصاب رطبا، حيث إن المشروبات مثل عصير الفاكهة ومياه جوز الهند يمكنها استعادة الكربوهيدرات والمساعدة في مواجهة أعراض التسمم.

3- بعد تناول العصير أن تتجنب تماما الكافيين والذي قد يهيج الجهاز الهضمي، أما تهدئته فتكون من خلال مشروبات الأعشاب المهدئة مثل البابونج، النعناع.

في حالة عدم تحسن المُصاب، يجب استدعاء الإسعاف ونقل المريض إلى المستشفى على الفور.