أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد انخفاض عدد الحيوانات المنوية أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات العقم عند الرجال في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لأحدث الإحصائيات، فإن حوالي 90% من حالات العقم عند الذكور سببها إما انخفاض كمية الحيوانات المنوية المنتجة في الخصيتين أو قلة جودتها.

- تشوهات غدد الهرمونات

وأوضح البروفيسور الدكتور "هومان فاطمي"، المدير الطبي لعيادات "آي في آي ميدل إيست للخصوبة"، أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين يمكن أن يكون بسبب التشوهات في الغدد المسؤولة عن إنتاج الهرمونات، التي تنظم تشكيل الحيوانات المنوية، وهي الغدة النخامية وما تحت المهاد.

وأضاف الدكتور فاطمي أن الاضطرابات الوراثية بما في ذلك متلازمة "كلاينفلتر" وتغير الجينات في كروموسومY ، الذي ينظم تكوين الحيوانات المنوية قد يؤدي أيضا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، كذلك حين يعاني بعض الذكور من مشاكل في الخصية مثل: قلة النمو والتطور الشاذ والفشل في النزول إلى كيس الصفن وغيرها من المشاكل الطبية الأخرى قد يعانون أيضا من هذه الحالة.

- شذوذ الحيوانات المنوية

ويمكن أن تصاب الحيوانات المنوية بشذوذ إما في حركتها (Astenozoospermia) أو في شكلها (Teratozoospermia) أو حيويتها (Necrozoospermia) ، فمن المحتمل أن تكون هذه العيوب ناتجة إما عن الالتهابات أو التغيرات في عدد الكروموسومات، وتفتيت الحمض النووي وظواهر الأكسدة ودوالي الخصية وأمراض مثل السكري واضطرابات الغدة الدرقية وأمراض الكلى، والقصور الكبدي.

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كما أن استهلاك بعض الأدوية والتدخين يمكن أن يؤدي إلى عيوب معينة في بنية ونوعية وكمية الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى عامل الإجهاد، الذي يؤثر على جودة السائل المنوي بشكل كبير.

- تلقيح داخل الرحم

وقالت الدكتورة لورا ميلادو، أخصائية التلقيح الاصطناعي في عيادة "آي في آي ميدل ايست للخصوبة"، أبوظبي: "يمثل التلقيح داخل الرحم (IUI) في الدرجة الأولى أحد العلاجات الفعالة؛ حيث يتم اختيار الحيوانات المنوية عالية الجودة وإعدادها وحقنها في الرحم وتترك لتخصيب البويضات بشكل طبيعي".

- تخصيب في المختبر

وهذا يختلف عن طريقة التلقيح الاصطناعي بالتخصيب في المختبر(IVF) ؛ حيث تتم سحب البويضة الناضجة من الزوجة وتخصيبها بالحيوانات المنوية عالية الجودة الخاصة بالزوج في المختبر، ويعد إجراء التلقيح داخل الرحم أكثر سلاسة وأقل تدخلا وتضمن الرحلة العلاجية عددا أقل من الأدوية والإجراءات.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن وصف التلقيح داخل الرحم (IUI) بأنه علاج لعدد الحيوانات المنوية المنخفض، إلا أنه يمكن أن يساعد في زيادة فرص الحمل بطريقة أبسط من التلقيح الاصطناعي.

- حقن مجهري

ويعد الحقن المجهري (ICSI) خيارا علاجيا آخر، وهو المفضل لعلاج حالات العقم عند الرجال؛ حيث يُنصح باستخدام الحقن المجهري في حالات العقم الشديد للذكور وكذلك بالنسبة للنساء المصابات بمشاكل في قناة فالوب أو التهاب بطانة الرحم المهاجرة أو في حالة كانت أعداد البويضات محدودة، وكذلك المرضى، الذين لديهم تاريخ من العلاجات الأكثر بساطة، والتي لم تكلل بنجاح، مثل التلقيح الاصطناعي يُقترح عليهم الخضوع للحقن المجهري.

وبموجب إجراء الحقن المجهري، يحتاج الذكر إلى تقديم عينة من السائل المنوي أو الخضوع لخزعة خصية إذا لزم الأمر، وذلك لاستخراج واختيار أفضل الحيوانات المنوية، والتي سيتم استخدامها لتخصيب البويضات. وهذا هو الإجراء، الذي يحمل أكبر فرصة للنجاح للمرضى، الذين يخضعون لعلاج منخفض لعدد الحيوانات المنوية.