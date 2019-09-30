مكياج العيون المائي... أحدث اتجاهات الجمال لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - على مدار الأيام والأسابيع الأخيرة، ظهرت موضة مكياج جديدة يبدو أنها ستكون الأشهر خلال الفترة المقبلة، والأكثر انتشاراً بين النساء كافة، لا سيما النجمات، وهي موضة مكياج العيون بالألوان المائية، إذ احتلت حيزاً كبيراً في أسابيع الموضة التي أقيمت مؤخراً، كما اعتمدتها أهم النجمات العالميات.



وفي ما يلي، تعرفي الى طريقة تطبيق مكياج العيون المائي، واختاري الألوان التي ترغبين فيها.



ألوان غروب الشمس

ألوان غروب الشمس



بناءً على ألوان ظلال العيون التي تختارينها، باستطاعتك أن تمنحي مكياج العيون المائي لمسة مختلفة تماماً ومميزة. فإذا كنت ترغبين بإطلالة ساحرة شبيهة بإطلالة النجمة Cara Delevingne، اعتمدي ظلال العيون بالألوان الأصفر الليموني واليوسفي والزهري، وهي الألون التي تمثل غروب الشمس بأبهى صوره.



ألوان الباستيل والنيون

ألوان الباستيل والنيون



أما إذا كنت ترغبين في إطلالة عصرية جداً وجريئة، بإمكان اعتماد مكياج العيون المائي بـ ألوان الباستيل الفاتحة، مثل الأخضر والأصفر والبنفسجي والبرتقالي والوردي والأزرق السماوي، واحرصي على اعتماد ثلاثة ألوان منها تكون متناغمة وممزوجة بشكل متقن، بحيث تحصلين من خلالها على أجمل مكياج عيون مائي، يحاكي الموضة ويمنحك نظرات ساحرة ومضيئة.

Advertisements



طريقة تطبيق مكياج العيون المائي

مكياج العيون المائي



في البداية، طبقي البرايمر حول منطقة العين، فهو يجعل الألوان تمتزج مع بعضها بسهولة ويساعدك في التحكم بها. من ثم، اغمسي الفرشاة المسطحة بظل العين باللون الذي ترغبين فيه، مستخدمةً ثلاثة ألوان متناغمة. طبقي اللون الأول الذي اخترته على الزاوية الداخلية للعين، واللون الثاني في الوسط، واللون الثالث عند زاوية العين الخارجية، وذلك بالشكل الذي ترغبين فيه. وبمجرد وضع اللون الأول في مكانه، قومي بتنعيم الحواف عن طريق مزجها بالفرشاة الرقيقة، وذلك لضمان أن يكون مكياج العين متناسقاً بتناسق الألوان المائية. واحرصي على تطبيق باقي الألوان بالمعايير نفسها، وتأكدي من عدم تداخل ظلال العيون لتجنب تعكير الألوان المائية. وبعد تطبيق الألوان كافة، كثفي الألوان التي تريدين أن تبدو أكثر إشراقاً، من خلال استخدام الفرشاة المسطحة. ولتخفيف الألوان، ننصحك بتطبيق ظل العين الأبيض غير اللامع بواسطة فرشاة المزج، لا سيما إذا كنت تمتلكين بشرة شاحبة. ولا تنسي وضع طبقات عدة من الماسكرا لتكثيف الرموش وتوسيع فتحة العين.



أفضل المستحضرات لمكياج عيون مائي مثالي



- Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Palette Vol. 1

- Sephora Collection Sephora Pro Editorial Palette

- eye shadow primer

- VDL's Original Expert Color Primer For Eyes

- Morphe M167 Oval Shadow Brush

- Moda Crease brush

- Shiseido MicroLiner Ink

إقرئي أيضاً :

أفضل أنواع الغلوس الشفاف المرطب للجامعيات

مكياج ترابي للسهرات الخريفية المقبلة

صيحات مكياج مميزة لخريف 2019