مكياج عيون سموكي... طبقيه بأسهل طريقة وأفضل المستحضرات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يلاقي مكياج العيون السموكي رواجاً كبيراً بين النساء، حتى أصبح موضة المكياج التي لا تغيب مطلقاً عن أي موسم، فهو يلائم أشكال العين كافة ويعمل على إبرازها بطريقة جذابة جداً.
لكن نساء وفتيات كثيرات لا يزلن غير قادرات على تطبيق مكياج العيون السموكي بأنفسهن. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال، طريقة سهلة جداً لتطبيق مكياج عيون سموكي أخاذ، إضافة الى المستحضرات والأدوات التي تحتاجينها.
البرايمر
ليس هناك أسوأ من سيلان مكياج العين واستقراره في الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين، لذلك قبل تطبيق مكياج عيون سموكي قومي أولاً بتطبيق البرايمر بلطف فوق الجفون وتحت العين لضمان ثبات مكياجك لأطول فترة ممكنة. ننصحك باستخدام Too Faced Shadow Insurance Eyeshadow Primer.
الكونسيلر
من دون إخفاء الشوائب والهالات السوداء تحت العين، لا يمكنك الحصول على مكياج عيون سموكي أنيق وجذاب. لذلك، قومي بنطبيق الكونسيلر السائل تحت العين، واحرصي على مزجه جيداً بواسطة فرشاة متخصصة. ننصحك باستخدام Nars Soft Matte Complete Concealer.
الباودر
بعد القيام بمزج الكونسيلر جيداً، ضعي الباودر فوق الرموش العلوية بواسطة فرشاة ناعمة، على أن يكون بلون مطابق للون بشرتك، فهو يمنحك لمسة نهائية مثالية. ننصحك باستخدام Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Mini.
ظلال العيون الداكنة
طبقي ظل العين الداكن على طول خط الرمش العلوي حتى زاوية العين الخارجية، وبفرشاة صغيرة طبقي الظل نفسه على طول خط الرموش السفلى. واحرصي دائماً على تجنب استخدام الظل الأسود، واستبدليه بالظل الرمادي مثلاً، أو الأزرق الداكن أو البني الفاتح، أو الأخضر الفاتح... ننصحك باستخدام Pérsona Identity Eyeshadow Palette.
مزج الظلال جيداً
لتجنب الحصول على مكياج عيون سموكي قاس وقوي بشكل مبالغ مبالغ فيه، امزجي ومدي الظلال برفق بحركة تشبه ماسحة الزجاج الأمامي، وقومي بالأمر نفسه على خط الرمش السفلي، وذلك باستخدام الفرشاة المناسبة. ننصحك باستخدام Sigma Beauty E21 Smudge Brush.
الكحل الأسود
بعد تطبيق ظلال العيون، قومي بتحديد عينيك بقلم الكحل الأسود على طول خط الرمش العلوي، وللمسة مميزة، قومي بربطه مع خط الرمش السفلي. ننصحك باستخدام Benefit Cosmetics BADgal Eyeliner Waterproof.
الهايلايتر
لإضاءة العين ومنحها البريق والإشراقة، طبقي الهايلايتر على طول عظمة الحاجب وعلى زاوية العين الداخلية. ننصحك باستخدام Anastasia Beverly Hills Highlighting Duo Pencil.
مكبس الرموش والماسكرا
يعمل لف الرموش بواسطة المكبس على تكبير العين وتعزيز جمال المكياج السموكي. لذلك، احرصي على تقويس رموشك بواسطة مكبس خاص لهذه الغاية، بعد أن تعرضيه قليلاً لحرارة مجفف الشعر، ومن ثم تطبيقه على رموشك لمدة 30 ثانية. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز كثافة وطول رموشك. ننصحك باستخدام Brilliant Beauty Eyelash Curler و Diorshow Pump‘N’Volume Mascara.
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