تسريحات للشعر القصير... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - لسبب ما، لا تزال نساء كثيرات يعتقدن أن الشعر الطويل فقط يخوّلهن الحصول على أجمل تسريحة، سواء في الأيام العادية أو الحفلات والمناسبات، وهذا اعتقاد خاطئ جداً، إذ إن تسريحات الشعر القصير التي تعتمدها النجمات تشكل مصدر إلهام مثالياً لكل امرأة تتمتع بشعر قصير وترغب بإطلالة حالمة مفعمة بالأنوثة.

وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة تسريحات للشعر القصير مستوحاة من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة شعر الموهوك الناعمة

إنها تسريحة أنيقة جداً وناعمة في الوقت نفسه، وهي ملائمة جداً للمناسبات والسهرات، حيث تمنحك إطلالة راقية مفعمة بالأنوثة. بإمكانك اعتماد تسريحة الموهوك الناعمة على طريقة النجمة شارليز ثيرون Charlize Theron، حيث يتم سحب الشعر من الجانبين، وإعطاء الغرة المشدودة الى الخلف حجماً إضافياً.

شارليز ثيرون



تسريحة الكعكة المنخفضة

حتى لو كنت تمتلكين شعراً قصيراً، بإمكانك الحصول على تسريحة الكعكة المنخفضة التي ستمنحك إطلالة رومانسية رائعة. فإذا كنت من محبات تسريحة الكعكة، استوحيها من النجمة Constance Wu، التي اختارت الكعكة المنخفضة قليلاً مع الغرة المسحوبة الى الخلف بشكل عفوي.

Constance Wu



تسريحة الريترو رول

إنها تسريحة راقية جداً وأنيقة، وتلائم مختلف المناسبات، ويإمكانك تنفيذها في المنزل من دون الاستعانة بمصفف الشعر إن أردت، فلا تترددي في اعتمادها على طريقة النجمة Tessa Thompson، بحيث تقومين بتمليس الغرة وتثبيتها على جانب واحد بواسطة الدبابيس الشفافة، ومن ثم تستخدمين السبراي الذي يجعل تسريحتك تدوم طويلاً.

Tessa Thompson



الكعكة الفوضوية العالية

إنها تسريحة عصرية جداً ومفعمة بالحيوية، وهي مثالية لمحبات تسريحات الشعر الفوضوية والمريحة. فإنت كنت تمتلكين شعراً قصيراً وترغبين في اعتماد تسريحة الكعكة الفوضوية المرتفعة، استوحيها من النجمة Sophie Turner، بحيث تسحبين شعرك الى الأعلى بأسلوب ذيل الحصان وتصنعي منه كعكة فوضوية عالية، مع الحرص على اعتماد الغرة النصفية بشكل عفوي.

Sophie Turner



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل رائجة جداً، لا سيما بين النجمات، سواء من يمتلكن شعراً قصيراً أو طويلاً. فإن كان شعرك قصيراً جداً، اعتمدي تسريحة الشعر المبلل على طريقة النجمة Sarah Paulson، التي اختارت هذه التسريحة خلال ظهورها على السجادة الحمراء لحفل 2019 Met Gala. يكفي فقط تطبيق الجل على شعرك وتمشيطه الى الخلف، مع إعطاء الغرة بعض الحجم.

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Sarah Paulson

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