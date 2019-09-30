أشهر عطور عام 2019..ما هو خيارك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - دائماً ما ترتبط رائحة العطر بالذاكرة، ولهذا السبب تترك بعض العطور لدى كل واحدة منا شعوراً قوياً لا يُمحى بسهولة. وخلال عام 2019، ظهرت عطور كثيرة كان لها أثر كبير لدى العديد من النساء حول العالم، بنغمات ساحرة تخطف الأنفاس.



وفي هذا المقال، سنعرض لك أشهر عطور عام 2019.



Calvin Klein Women

Calvin Klein Women



هذا العطر المستوحى من الحرية المتأصلة للمرأة العصرية والروح الأنثوية، بكل أشكالها، التي تتمتع بها، مما جعله أحد أشهر العطور لعام 2019. يتركز هذا العطر بشكل أساسي، على بتلات زهرة البرتقال والأوكاليبتوس الطازجة، التي تكشف عن قاعدة غنية من خشب الأرز. Calvin Klein Women هو تكريم للتناقضات داخل الأنوثة.



Diptyque Eau de Minthé

Diptyque Eau de Minthé



هذا العطر مستوحى من الأسطورة اليونانية، وهو يعتمد على رائحة النعناع المنعشة والقوية في آن. قلب هذا العطر يتركز على النكهات الزهرية الحيوية، مثل إبرة الراعي، ممزوجة مع رائحة الباتشولي التي تمنح هذا العطر عمقاً يترك أثراً في القلوب.

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Clean Reserve Avant Garden Hemp & Ginger

Clean Reserve Avant Garden Hemp & Ginger



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً منت النغمات الحارة، التي جعلت منه واحداً من أشهر عطور 2019، فهو يعتمد في تركيبته على البرغموت والزنجبيل والفلفل والهيل، وكلها نغمات قوية ومركزة وتترك في الذاكرة انطباعاً قوياً لا يمكن محوه بسهولة.



Mugler Angel Eau de Toilette

Mugler Angel Eau de Toilette



هذا العطر عبارة عن كوكتيل طازج يحتوي على الماندرين والتوت، والفاوانيا والباتشولي والخشب، إضافة الى زيت التفاح. يدعو هذا العطر برائحته النساء الى الارتقاء بأحلامهن وعيش اللحظة بكل اندفاع وتفاؤل. تتخلص رائحة هذا العطر بكلمات ثلاث: مخملية، شهية، ومشرقة، مما جعله من بين أشهر العطور الجديدة التي صدرت خلال 2019.



Lancôme Idole

Lancôme Idole



إنه عطر شبابي مشرق يجمع بين رائحة الورد والفانيليا ليشكل مزيجاً أنيقاً فائق الأنوثة، وجريئاً في الوقت نفسه. وقد اتحدت عناصر عدة لإنشاء هذا العطر المتطور والمعاصر، الذي تمكن من احتلال أفضل المراتب في عالم العطور خلال 2019، حيث لاقى انتشاراً كبيراً بين النساء ممن يرغبن في إطلالة عصرية مفعمة بالأنوثة.

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