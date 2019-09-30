قصات شعر جديدة وعصرية... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - باتت النجمات يشكلن مصدر إلهام رئيسياً لغالبية النساء والفتيات، حيث يستوحين منهن أجمل قصات الشعر الجديدة والعصرية، سعياً منهن الى الحصول على إطلالة شبيهة بإطلالات النجمات.

وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة قصات شعر جديدة وعصرية، استوحيناها من النجمات لتختاري من بينها ما يناسبك.



آن هاثاواي

إن كنت تعانين من الشعر الخفيف، وترغبين في قصة عصرية تجعله يبدو أكثر كثافة وحجماً، فلا تترددي في اعتماد قصة الديغراديه متوسطة الطول مع الغرة النصفية القصيرة، وذلك على طريقة النجمة آن هاثاواي Anne Hathaway، فهي ستمنحك مظهراً جذاباً مفعماً بالأنوثة.

آن هاثاواي



زيندايا

إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً ومجعداً، فقد آن الأوان لاعتماد قصة شعر جديدة وعصرية تخرجك من الملل وتشعرك بالتجدد، بالتالي ليس عليك سوى اعتماد قصة الطبقات المتدرجة مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، وذلك بأسلوب النجمة زيندايا.

زيندايا



Sandra Oh

تعطي قصة الطبقات المموجة مظهراً متناسقاً يلائم أشكال الوجوه كافة، وهي تعتمد على تموج الشعر من جذوره وحتى الأطراف. فإن كنت من محبات هذه القصة، اعتمديها على طريقة النجمة Sandra Oh، إذ ستمنحك مظهراً شبابياً عفوياً.

Sandra Oh



Misty Green

القصة الأمامية هي خيار مثالي للنساء اللواتي يرغبن في إبراز ملامح وجههن وتسليط الضوء عليها، وهي ترتكز على تقصير الغرة الأمامية وتدرّج باقي الشعر، حيث يبدأ بخصلات قصيرة جداً وتنهي بخصلات طويلة. بإمكانك اعتماد هذه القصة على طريقة النجمة Misty Green.

Misty Green



Gabrielle Union

قصة البيكسي الجارفة هي إحدى قصات الشعر الجريئة والعصرية، وقد لاقت انتشاراً كبيراً بين النجمات، من بينهن Gabrielle Union. وترتكز هذه القصة على قص الجزء الخلفي من الشعر بشكل أقصر من الأمام، وإسدال الغرة نحو الأمام قليلاً، بحيث تغطي نصف الجبين.

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Gabrielle Union



تايلور سويفت

قصة اللوب هي إحدى أجمل القصات الجديدة، فهي تمنحك مظهراً عصرياً فائق الجمال والأنوثة. فإن كنت من محبات هذه القصة، اعتمديها بأسلوب النجمة تايلور سويفت، بحيث تكون معتمدة على تموج أطراف الشعر بشكل غير منتظم ومتقطع، ، وإظهار أطراف الشعر وطبقاته بشكل أقل كثافة مما كانت تبدو عليه من قبل.

تايلر سويفت

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