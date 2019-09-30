ملابس كاجوال على طريقة صبا مبارك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - وُلدت الممثلة الأردنية صبا مبارك في المملكة العربية السعودية، وتُعدّ حاليًّا من نجمات الصف الأول في الدراما العربية؛ بسبب قيامها بالعديد من البطولات التلفزيونية التي أبدعت بها، وأدَّت أدوارها بشكلٍ رائع في المسلسلات والأفلام، وحازت جوائز عدة؛ منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط، الذي أقيم في إيطاليا وجائزة أفضل ممثلة في الأردن لسنة 2009 و2010. وعلى صعيد آخر، اهتمَّت صبا مبارك بأزيائها بطريقة مذهلة، منذ بداية ظهورها وحتى الآن. وعلى الرغم من تقدُّمِها في السن، فإنها تختار أزياء شبابية تُناسب قوامَها ومظهرها الشبابي.

إطلالات كاجوال على طريقة صبا مبارك





أطلَّت صبا مبارك ببنطال أبيض جينز وتيشيرت زيتي، واختارت في أحد أعمالها خلال رمضان، بنطالًا من الجينز وبلوزة بنفسجية أكملتْهما بمعطف بُنيّ طويل، وتألقت ببنطال أحمر طويل وبلوزة سوداء قصيرة، وأكملت مظهرها بجاكيت أسود وشعر منسدل، ونسَّقت اطلالةً سوداء أنيقة ببنطال وبلوزة وحذاء بوت ونظارات شمسية، وظهرت ببنطال جينز وبلوزة باللون التيفاني، وتميَّزَت باطلالة أنيقة وبسيطة ببلوزة بيضاء بفتحة سبعة وبنطال زيتي، وتزينت ببنطال زيتي وجاكيت أبيض وبلوزة برتقالية، وارتدت أيضًا فستانًا شبابيًّا قصيرًا باللون الزهري مع جاكيت جينز، وتجمَّلت بتنورة تملأها نقوش أوراق الشجر، مع بلوزة برتقالية وقبعة قشّ، واختارت بلوزة رمادية وتنورة قصيرة تملأها النقوش، وفي اطلالة أخيرة جمعت بين البنطال الجينز المُمَزَّق والبلوزة السوداء لمظهر كاجوال بسيط.

إطلالات كاجوال على طريقة صبا مبارك

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