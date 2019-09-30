مجموعة بالنسياغا من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - برزت القصات المحددة والأكتاف البارزة والعريضة والتصاميم المستوحاة من الطابع الهندسية، ضمن مجموعة بالنسياغا Balenciaga لموسم ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس .

مجموعة بالنسياغا

وقد بدأت هذه المجموعة بألوان داكنة وقاتمة ثم بدأت تدريجياً تدخل اليها الألوان والنقشات المتداخلة.

مجموعة بالنسياغا



عكست هذه المجموعة طابعاً جريئاً وملفتاً.

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