مجموعة بالنسياغا من أسبوع الموضة في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - برزت القصات المحددة والأكتاف البارزة والعريضة والتصاميم المستوحاة من الطابع الهندسية، ضمن مجموعة بالنسياغا Balenciaga لموسم ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس .
وقد بدأت هذه المجموعة بألوان داكنة وقاتمة ثم بدأت تدريجياً تدخل اليها الألوان والنقشات المتداخلة.
عكست هذه المجموعة طابعاً جريئاً وملفتاً.
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