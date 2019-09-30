أزياء شبابية من عهود العنزي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - عهود العنزي، فاشينيستا كويتية، تملك أكثر من مليون و٧٠٠ ألف متابع على الانستقرام، ولها شهرة عالية في الخليج؛ حيث تميزت باطلالاتها المنسّقة بعناية ودِقَّة واضحة، على الرغم من بساطتها؛ حيث إنها تميل للبنطلونات الجينز والفساتين الخفيفة الشبابية، التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ اليومية.

إطلالات شبابية من عهود العنزي



تميزت عهود بتنسيقات عدة للبنطلونات المميزة، كان أبرزَها بنطال من الجينز الفاتح وبلوزة بيضاء وحذاء بكعب أحمر، وبنطال من الجينز، وقميص أبيض، أكملتْهما باكسسوارات في اطلالة أخرى، وارتدت بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء، وجاكيت أخضر وحذاء بكعب أخضر، ونسَّقت بلوزة سوداء مع بنطال من الجينز، واكسسوارات عدة تجمِّل مظهرَها، وظهرت ببنطال من الجينز وبلوزة بيضاء بكتابة سوداء، وحقيبة خصر بُنيّة، واختارت بلوزة وبنطالًا باللون الأسود مع جاكيت طويل أسود مزيَّن بنقوش بيضاء وأزرار، وتألَّقت ببنطال وبلوزة باللون العنابي ونظارة عصرية مميزة، كما تزينت ببنطال ضيق وقميص أسود، وبنطال بني مزين بنقوش وبلوزة بيضاء تزيِّنها اكسسوارات عدة.

إطلالات شبابية من عهود العنزي



وعن الفساتين فقد تجمَّلَتْ بفستان أحمر قصير بكاروهات وحزام خصر عريض، وفستان أبيض قصير بكتابة سوداء وحقيبة سوداء، وأطلَّت بآخر بتصميم أسود منسدل وزيَّنَتْه باكسسوارات عدة ذهبية مميزة.

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