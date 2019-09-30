القبعات ذات الشرائط نجمة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - ها قد دخلنا في فصل الخريف، هذا الفصل الذي تملأ فيه أوراق الأشجار الصفراء كلّ مكان، والذي تبدأ فيه عملية تحويل خزانتنا من صيفية إلى شتوية، فنسارع إلى محلات التسوق لاختيار الملابس الصوف والمصنوعة من الأقمشة الدافئة لنحمي أنفسنا من لسعات برد الخريف والشتاء.

لكن مع اختيار الملابس لا بدّ من اختيار اكسسوارات تناسب هذا الفصل أيضاً وبالطبع تتصدر القبعات بمختلف أشكالها وألوانها وأحجامها، واجهات المحلات مع بداية الخريف، فهي قادرة على تحقيق التوازن بين الدفء والأناقة في آن واحد.

وقد لفتت أنظارنا القبعات ذات الشرائط لخريف 2019، خاصة وأنها جاءت بتصاميم متنوعة وبأشكال شرائط متعددة، فمنها ما كان لونه نفس لون القبعة ومنها ما اختلف.



قبعة من Gucci

قبعة أنيقة بشرائط ملونة من Gucci



تعتبر هذه القبعة من Gucci من القبعات المميزة التي ننصحك بشدة باختيارها لخريف 2019، فقد جاءت أولاً باللون البني الفاتح والمائل إلى البيج، أي اللون المفضل في الخريف، وتميزت ثانياً بالشرائط الملونة التي بإمكانك ربطها بالشكل الذي تفضلينه، سواء إلى الأمام أو إلى الخلف.

اختاري هذه القبعة مع الفساتين الخريفية الناعمة، وأرفقيها بحقيبة يد من لونها لإطلالة مبهرة.



قبعة من Ganni

قبعة ملونة بشرائط ملونة من Ganni



تختلف هذه القبعة من Ganni عن تلك التي رأيناها عند Gucci، فقد جاءت هذه القبعة بألوان متداخلة تراوحت بين الأبيض، الأحمر، الوردي والأصفر. كما برزت الشرائط العريضة فيها بالألوان نفسها، وبالتالي بإمكانك اختيارها مع إطلالة بسيطة وبلون واحد، لتضفي عليها حركة وجاذبية.



قبعة من Sensi Studio

قبعة باللون البني الفاتح والغامق من Sensi Studio



اذا كنت ترغبين باختيار قبعة ذات ألوان خريفية تعكس أناقة وجاذبية إطلالات هذا الموسم، فعليك بهذه القبعة من Sensi Studio.

بلونها البني الغامق وشرائطها من قماش الستان ذات اللون الفاتح، ستتمكن هذه القبعة بالتأكيد من ترك بصمة لها في خريف 2019، خاصة وأنها تليق بالإطلالات الكلاسيكية والعصرية في آن واحد.

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